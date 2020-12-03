Путин рассказал, как покорить любые вершины

Президент России Владимир Путин поделился, что для покорения любых вершин нельзя никогда сдаваться. Об этом он сказал на онлайн-встрече с общественными организациями людей с ограниченными возможностями, передает РИА «Новости».

Глава государства также отметил, что одной из первостепенных задач, стоящих перед властью, является создание возможностей для самореализации граждан, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Президент подчеркнул, что создать такие условия — «это не задача, а обязанность».

Российский лидер также поздравил победителей и всех участников национального чемпионата «Абилимпикс». Он оценил уровень профессионализма и подготовки россиян, отметив, что за ними стоят сила духа, упорство, целеустремленность — качества, которые ведут к победе паралимпийцев.

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