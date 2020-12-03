Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию «в переходный период»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить страну «в переходный период».

По ее словам, после этапа давления и протеста неминуемо начнется этап диалога.

«Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да. Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период», — сказала политик в видеообращении, опубликованном в на ее YouTube-канале.

Тихановская отметила, что Координационный совет и Кабинет представителей по разным сферам разработали концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, программы экономической помощи уязвимым группам, малому и среднему бизнесу.

«Мы продолжаем оказывать давление на режим и работаем над тем, как облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу», — добавила она.

Протесты в Белоруссии продолжаются почти четыре месяца. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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