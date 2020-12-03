Эрдоган приедет в Азербайджан 9-10 декабря

Президент Турции Тайип Эрдоган посетит Азербайджан 9-10 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

«Планируется, что наш уважаемый президент посетит Азербайджан с визитом 9-10 декабря», — сказали в пресс-службе.

Ранее источник агентства в Баку заявил, что Эрдоган приедет в Азербайджан для участия в военном параде.

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