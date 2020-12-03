Путин направил Макрону соболезнования в связи со смертью д'Эстена

Президент России Владимир Путин направил главе Франции Эммануэлю Макрону соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего французского лидера Валери Жискар д'Эстена.

По словам Путина, с именем д'Эстена связаны многие важные события в новейшей истории Франции — он понимал ценность человеческой жизни и выступал за упрочение мира и международной безопасности.

«На посту главы государства и в последующие годы он многое сделал для развития конструктивных отношений между нашими государствами, для расширения российско-французского диалога и партнерского взаимодействия. Память о нем навсегда останется в сердцах россиян», — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Президент попросил передать слова сочувствия родным и близким покойного, а также всем гражданам Франции.

Бывший французский лидер скончался в среду, 2 декабря, на 95-м году жизни от последствий, вызванных коронавирусом.

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