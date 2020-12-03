Буш, Клинтон и Обама захотели публично сделать прививки от коронавируса

Экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон намерены публично сделать прививки вакциной против коронавирусной инфекции, чтобы тем самым вдохновить на это других американцев. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что сделать прививки они смогут после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешит применение вакцины.

Известно, что ранее Буш обратился к директору Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и к координатору Белого дома по реагированию на COVID-19 Деборе Биркс, чтобы узнать, чем он может быть полезен в продвижении вакцины.

«Во-первых, вакцины должны считаться безопасными и вводиться приоритетным группам населения. Затем президент Буш встанет в очередь за своей вакциной и с радостью сделает это на камеру», — рассказал глава администрации экс-президента Фредди Фор.

Клинтон тоже изъявил желание принять вакцину на глазах общественности, как только она станет доступна. Обама, в свою очередь, рассказал о своем намерении в интервью радио SiriusXM. Он отметил, что полностью доверяет Фаучи.

21 ноября американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали в FDA запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19. Экстренное использование предполагает начало применения препарата до завершения всех проверок его воздействия на организм.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Почти полмиллиона жителей США могут скончаться из-за COVID-19 к февралю

— Число госпитализаций с COVID-19 в США превышает 100 тыс. человек

— Обама заявил о готовности публично сделать прививку от коронавируса