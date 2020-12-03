В Будапеште сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной

Власти Украины своими решениями в Закарпатской области создали «ситуацию гражданской войны». Такое мнение выражено в совместном заявлении депутатов Европарламента от венгерских партий «Фидес» и KDNP (Христианско-демократическая народная партия), передает РИА «Новости».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об обысках у функционеров благотворительного фонда в Закарпатье из-за предполагаемого вмешательства во внутренние дела страны и нашла у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». По данным украинских СМИ, что украинская спецслужба провела обыски в Закарпатской области у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. После этого инцидента посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии для выражения протеста.

«В Закарпатье украинская власть создала ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной силы украинскими властями против лидеров и организаций венгерской общины», — говорится в сообщении.

По словам депутатов Европарламента, эти действия являются частью «неприемлемого процесса», в ходе которого Киев годами дискредитирует права национальных меньшинств. Они считают, что данное нападение было политически мотивированным, нацеленное на запугивание и давление.

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