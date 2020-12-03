Штайнмайер назвал «счастливым событием для Европы» прошедшие выборы в США

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал результаты выборов президента США. Об этом сообщает еженедельник Die Zeit.

Он назвал день американских выборов «счастливым событием для Европы». По его словам, результаты избирательного процесса прекратят ослабление международных организаций, а также «эрозию мультилатерализма».

«Мы сможем снова поговорить с американцами так, чтобы споры не разделяли нас. Это невероятно много, учитывая то, что мы пережили», — подчеркнул Штайнмайер.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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