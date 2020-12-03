Макрон выразил соболезнования после смерти экс-президента Франции д'Эстена
Ника Пикекатлет
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Французский президент Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье и близким бывшего главы государства Жискар д'Эстена, который скончался в среду, 2 декабря. Об этом сообщает RFI.
Он отметил, что семь лет, в течение которых д'Эстен находился на посту президента, «трансформировали Францию».
«Направления, которые он дал Франции, по-прежнему направляют наши шаги. Служитель государства, политик прогресса и свободы», — сказал Макрон.
Глава государства подчеркнул, что смерть д'Эстена является трауром для народа Франции.
Бывший французский лидер скончался в среду, 2 декабря, на 95-м году жизни от последствий, вызванных коронавирусом.
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