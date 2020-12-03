Обама заявил о готовности публично привиться от коронавируса

Экс-президент США Барак Обама заявил о готовности пройти вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 публично. Об этом сообщает радио SiriusXM.

Он отметил, что сделает это, чтобы помочь американцам преодолеть сомнения относительно эффективности разработанных препаратов.

«В конечном итоге, я могу показать это по ТВ или снять на камеру, чтобы люди знали, что я доверяю науке», — подчеркнул Трамп.

Политик добавил, что если главный инфекционист США Энтони Фаучи объявит о безопасности вакцины, то он обязательно пройдет вакцинацию.

По его словам, проведение прививок в массовых масштабах позволило в свое время искоренить полиомиелит, а также предотвратить массовую смертность от оспы и кори.

27 июля американская компания Moderna сообщила о переходе к третьей фазе клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса. В ней приняли участие около 30 тыс. добровольцев, что является крупнейшим в мире по числу добровольцев тестированием вакцины от коронавируса. Промежуточные итоги III фазы испытания вакцины от COVID-19 показали эффективность 94,5%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти США сократят продолжительность карантина до 10 суток

— Почти полмиллиона жителей США могут скончаться из-за COVID-19 к февралю

— Число госпитализаций с COVID-19 в США превышает 100 тыс. человек