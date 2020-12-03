CNN: Трамп готовится помиловать ряд лиц до ухода с поста президента

Действующий президент США Дональд Трамп намерен помиловать ряд лиц до своего возможного ухода с поста главы государства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника, американский лидер может заранее помиловать свою семью и приближенных за преступления, которые им могут «приписать» в будущем.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что представители Демократической партии занимаются политическим преследованием, как его, так и его сторонников.

Ранее Трамп уже подписал решение о помиловании в отношении нескольких человек, в том числе и своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. До этого Флинн признался в дезинформации ФБР о контактах с послом России в США (тогда им был Сергей Кисляк. – прим. ред.), а также о деловых связях с Турцией.

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