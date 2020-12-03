Саркози выразил соболезнования в связи со смертью Жискара д'Эстена
Ника Пикекатлет
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Бывший президент Франции Николя Саркози выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы государства Жискара д'Эстена. Об этом он написал в своем Facebook.
По его словам, д'Эстен своими действиями сумел модернизировать политическую жизнь. Кроме того, экс-президент подчеркнул, что его бывший коллега «всю жизнь работал», чтобы укрепить связи между европейскими государствами.
«Это человек, который сделал честь Франции, человек, которым я восхищаюсь и с которым мне всегда нравилось спорить», — написал Саркози.
Кроме того, он принес соболезнования семье и близким д'Эстена.
Бывший французский лидер скончался в среду, 2 декабря, на 95-м году жизни от последствий, вызванных коронавирусом.
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