Россия призывает не превращать Арктику в зону международного соперничества

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона выступает против превращения Арктики в зону международного соперничества. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим заявлением он выступил в рамках видеоконференции Института Брукингса в Вашингтоне.

Он отметил, что Россия выступает за сотрудничество в регионе.

«Мы поддерживаем принципы прагматизма в сотрудничестве в Арктике», — подчеркнул Антонов.

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