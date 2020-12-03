Россия призывает не превращать Арктику в зону международного соперничества
Ника Пикекатлет
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона выступает против превращения Арктики в зону международного соперничества. Об этом сообщает ТАСС.
С соответствующим заявлением он выступил в рамках видеоконференции Института Брукингса в Вашингтоне.
Он отметил, что Россия выступает за сотрудничество в регионе.
«Мы поддерживаем принципы прагматизма в сотрудничестве в Арктике», — подчеркнул Антонов.
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