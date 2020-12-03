Россия призывает не превращать Арктику в зону международного соперничества

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона выступает против превращения Арктики в зону международного соперничества. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим заявлением он выступил в рамках видеоконференции Института Брукингса в Вашингтоне.

Он отметил, что Россия выступает за сотрудничество в регионе.

«Мы поддерживаем принципы прагматизма в сотрудничестве в Арктике», — подчеркнул Антонов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Вопреки пандемии: «Роснефть» продолжает исследовать Арктику

Минвостокразвития оценило грядущие потери от потепления в Арктике

Путин постановил создать комитет по председательству РФ в Арктическом совете