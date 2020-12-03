Посол РФ в США заявил о существующей возможности продления СНВ-3

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил о сохраняющейся возможности на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

Во время конференции с институтом Брукингса в Вашингтоне ему задали вопрос о том, существует ли возможность продления документа.

«У нас есть время. У нас это (продление. — «Газеты.Ru») может получиться довольно быстро. Если кто- нибудь мне сейчас позвонит из Госдепартамента или Белого дома, я готов приехать, я готов продолжить такие переговоры», — подчеркнул Антонов.

По словам посла, Россия продолжает вести диалог по теме продления СНВ-3. В частности, идут контакты со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениям Маршаллом Биллингсли, которого дипломат назвал «ключевым переговорщиком с американской стороны».

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

В настоящее время Москва и Вашингтон ведут переговоры о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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