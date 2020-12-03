Трамп призвал продолжать процесс подсчета голосов

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс подсчета голосов по выборам главы государства должен продолжаться. Свое обращение он опубликовал в Twitter.

Политик отметил, что выборы являются конституционным процессом, поэтому он «намерен защитить систему выборов».

«Мы (представители Республиканской партии. — «Газеты.Ru») будем защищать честность голосования, обеспечив, чтобы каждый законный бюллетень был подсчитан и ни один из незаконных бюллетеней не был подсчитан», — подчеркнул Трамп.

Он также снова заявил о том, что демократы прибегли к махинациям для достижения победы на выборах. По его мнению, незаконные действия осуществлялись через голосование по почте, в поддержку которого выступали члены Демократической партии.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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