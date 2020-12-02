Белый дом раскритиковал демократов за отсутствие масок
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани раскритиковала демократов, которые не носили маски в общественных местах. Видео брифинга опубликовано в Twitter Белого дома.
«Президент стоит за вас, за вашу свободу, вашу способность выбрать лучший способ защитить самих себя, свое здоровье. Мы все знаем, как лучше защитить себя от COVID-19: мойте руки, соблюдайте дистанцию, надевайте маски», — призвала Макинани.
Одновременно с ее словами показывались фотографии демократов, нарушивших правила по коронавирусу. Среди них губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, мэр Чикаго Лори Лайтфут, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
В США коронавирусом заразились 13 805 573, выздоровел 5 226 581, скончались 272 052 человека.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 643 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.
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