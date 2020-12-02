Трамп хочет заблокировать оборонный бюджет США

Действующий президент США Дональд Трамп намерен заблокировать следующий оборонный бюджет страны, если американские законодатели не внесут изменения в закон о приличиях сообщений, подтвердила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани.

Трамп выступает за исключить из закона статьи, которая позволяет социальным сетям выступать в роли модераторов и снимает с них ответственность за публикации пользователей. По словам Макинани, действующий президент «серьезен в этом вопросе».

Ранее Трамп называл данную статью угрозой национальной безопасности и выборам.

Публикации главы государства о результатах президентских выборов в США неоднократно отмечались социальными сетями как некорректные или сомнительные.

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