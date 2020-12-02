В Совфеде заявили, что НАТО обвиняет РФ для прикрытия своих действия в Черном море

НАТО придумывает обвинения России, чтобы прикрыть свое наращивание сил в Черном море, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом пишет РИА «Новости».

«Что касается НАТО, то они как раз усиливают свое присутствие в регионе, прикрываясь якобы возросшей активностью России там. Это не может не вызывать озабоченности», — сказал Цеков.

Он подчеркнул, что Россия действует в регионе только в интересах своей безопасности.

Ранее НАТО заявила, что Москва наращивает свое присутствие в Крыму и Черном море, что вынуждает организацию отвечать тем же.

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