В Совфеде заявили, что НАТО обвиняет РФ для прикрытия своих действия в Черном море
Карина Казанцева
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НАТО придумывает обвинения России, чтобы прикрыть свое наращивание сил в Черном море, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом пишет РИА «Новости».
«Что касается НАТО, то они как раз усиливают свое присутствие в регионе, прикрываясь якобы возросшей активностью России там. Это не может не вызывать озабоченности», — сказал Цеков.
Он подчеркнул, что Россия действует в регионе только в интересах своей безопасности.
Ранее НАТО заявила, что Москва наращивает свое присутствие в Крыму и Черном море, что вынуждает организацию отвечать тем же.
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