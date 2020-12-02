Белый дом опровергает данные об обсуждении помилования Джулиани

Вопрос о помиловании личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани не обсуждался в Белом доме, заявила пресс-секретарь действующего главы государства Кейли Макинани.

«Я не слышала никаких упоминаний о каком-либо помиловании», — отметила пресс-секретарь.

Ранее New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Трамп обсудил с Джулиани возможность помилования юриста до истечения срока полномочий главы государства. По данным издания, разговор состоялся на случай, если Джулиани отдадут под суд после инаугурации нового президента.

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