ЕК: ЕС хочет помощи Байдена в противодействии Москве и смене власти в Белоруссии

Евросоюз рассчитывает на сотрудничество избранного президента США Джозефа Байдена для продвижения демократии в мире, а также противодействия России и смены власти в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК), сделанное по итогам заседания ЕК по отношениям ЕС и США после американских выборов.

В документе сказано, что трансатлантическое сотрудничество в отношении России останется ключевым, а именно относительно соблюдения международного права: защиты территориальной целостности и энергобезопасности восточных партнеров.

Кроме того, в ЕК отметили, что Украина является приоритетным партнером, где поддержка Вашингтона жизненно необходима «для укрепления безопасности и совместной амбициозной программы реформ».

«В Белоруссии мы готовы активизировать поддержку мирной демократической передачи власти <...> А также ЕС и США разделяют фундаментальный интерес к укреплению демократии во всем мире», — говорится в распространенном сообщении.

В документе также указано, что Европа приветствует предложение Байдена о проведении саммита по демократии, в то время как из-за пандемии коронавируса «демократия, свободы и ценности оказались под большим давлением».

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