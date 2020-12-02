В ФРГ назвали условие расширения санкций ЕС против Белоруссии

Санкции в отношении Белоруссии будут расширены в том случае, если президент республики Александр Лукашенко не пойдет на уступки. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас на международной конференции Минский форум, которая проходит в онлайн-формате, передает РИА «Новости».

По его словам, поскольку белорусский лидер и правящая элита страны продолжают «полагаться на дубинки» вместо серьезного национального диалога, в Евросоюзе были введены и недавно ужесточены санкции в отношении основных сторонников властей в Минске.

«И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко», — подчеркнул Маас.

Он также отметил, что «кризис последних месяцев» привел к разрушению старой системы и появлению новой в Белоруссии, которой европейские страны хотят помочь прорваться.

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