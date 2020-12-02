В Азербайджане учрежден День победы в память о погибших в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение назначить 27 сентября Днем памяти погибших во время боевых действий в Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Кроме того, 10 ноября ежегодно в Азербайджане будет отмечаться День победы.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В результате военных действий погибли сотни военнослужащих и были повреждены инфраструктуры и здания.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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