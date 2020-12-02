Байден намерен вернуть США в ядерную сделку с Ираном

Кандидат в президенты США Джо Байден намерен при своем избрании работать над возвращением страны в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом он сообщил в интервью New York Times.

Политик отметил, что вернуть США в сделку будет нелегко, но демократы поддерживают это.

По его словам, будущая администрация планирует в сотрудничестве с союзниками и партнерами участвовать в переговорах и формулировать дополнительные соглашения, которые развили бы и продлили действие ограничений в отношении иранской ядерной программы, а также касались бы ракетной программы республики.

При этом Байден отметил, что действующее соглашение, которое контролировало бы ядерные разработки Тегерана, «лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе». В ином случае, уверен демократ, необходимо будет остерегаться ситуации, при которой разрабатывать ядерное оружие захотят Саудовская Аравия, Турция, Египет и другие страны региона.

«Наращивание ядерного потенциала в данной части мира - это последнее, чего мы хотим», — подчеркнул Байден.

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