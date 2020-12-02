Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году

Назначение в 1991 году Евгения Примакова начальником российской внешней разведки помогло сохранить ведомство от расформирования, рассказал нынешний директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова передает журнал «Историк».

«Не секрет, что в начале 1990-х годов в России нашлись горячие головы, которые, неверно истолковав произошедшие геополитические перемены, убедили себя в том, что потребность во внешней разведке теперь отсутствует», — сказал Нарышкин, отметив, что звучали предложения о расформировании СВР.

По словам Нарышкина, большинство его коллег считают, что назначение Примакова на должность главы Службы внешней разведки России, «его авторитет и глубокое понимание стоящих перед разведкой задач» воспрепятствовали такому ходу событий.

Примаков в разные годы возглавлял Институт востоковедения Академии наук Советского Союза, был директором Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 1991-1996 годах занимал пост директора СВР России. С 1996 по 1998 год был министром иностранных дел России, с 1998 по 1999 год — премьер-министром РФ.

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