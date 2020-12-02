Барр заявил о расследовании «российского дела» и при новой администрации США

Расследование действий ФБР в рамках «российского дела» продолжится и при новой американской администрации. Об этом заявил американский генпрокурор Уильям Барр, передает РИА «Новости», ссылаясь на Associated Press.

Барр сообщил, что назначил прокурора Джона Дарэма специальным советником по «российскому делу» на тех же основаниях, на которых ранее на должность был назначен Роберт Мюллер.

По его словам, полномочия были предоставлены, «чтобы дать Дарэму и его команде уверенность в том, что они смогут закончить работу, независимо от того, кто выиграет выборы».

Он добавил, расследование затронет агентов ФБР, работавших над «российским делом».

Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о «связях Трампа с Россией» американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии «российское дело» расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств «сговора Трампа с Россией».

Расследование «российского дела» длилось почти два года, специальный прокурор Роберт Мюллер вместе со своей командой пытался ответить на три основных вопроса: имел ли место сговор между Трампом и Москвой, вмешивались ли российские власти в американские выборы и препятствовал ли избранный президент США правосудию.

По завершении разбирательства Мюллер представил минюсту США подробный доклад относительно расследования, в котором был дан однозначный ответ лишь на два вопроса. Во-первых, спецпрокурор признал, что между Трампом и Россией не было никакого сговора. А во-вторых, заявил о наличии «российского вмешательства» в американские выборы.

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