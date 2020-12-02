В США расследуют возможное президентское помилование за взятку

Американский Минюст расследует коррупционную схему с возможной дачи взятки в обмен на получение президентского помилования. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на документы суда.

Согласно документам, схема предполагала «существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора».

Отмечается, что все связанные с расследованием имена были засекречены.

Ранее судья предоставила федеральным прокурорам доступ к электронным устройствам, чтобы изучить обсуждения, связанные со схемой «взятка в обмен на помилование», говорится в сообщении.

Как сообщалось, представители избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа обвинили главу Минюста и генерального прокурора США Уильяма Барра в отсутствии расследования возможных нарушений в ходе выборов. До этого главный руководитель подразделения Минюста США по расследованию электоральных преступлений Ричард Пилджер подал в отставку. Он сделал это после того, как американский генпрокурор Уильям Барр поручил федеральным прокурорам изучить обвинения в фальсификациях на всеобщих выборах в США.

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