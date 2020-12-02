Штаб Трампа: минюст США не расследовал нарушения на выборах

Представители избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа раскритиковали главу Минюста и генерального прокурора США Уильяма Барра. Об этом сообщает ТАСС.

«При всем уважении к генеральному прокурору никакого подобия расследования министерства не было. Мы собрали достаточно доказательств незаконного голосования как минимум в шести штатах, которые не были рассмотрены, — говорится cooбщении.

В штабе отметили, что располагают показаниями свидетелей преступлений, данные под присягой.

«Министерство не взяло ни у кого показаний. Ведомство также не проверило машины для голосования», — говорится в сообщении.

Ранее главный руководитель подразделения Минюста США по расследованию электоральных преступлений Ричард Пилджер подал в отставку. Он сделал это после того, как американский генпрокурор Уильям Барр поручил федеральным прокурорам изучить обвинения в фальсификациях на всеобщих выборах в США.

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