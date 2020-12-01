NYT: Джулиани обсудил с Трампом возможность своего помилования

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани обсудили возможность помилования юриста до истечения срока полномочий главы государства. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, такой разговор состоялся на тот случай, если Джулиани отдадут под суд после инаугурации нового президента.

Какое решение принял Трамп — не уточняется.

В 2019 году произошел громкий скандал из-за утверждений, что Трамп оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы побудить Киев помочь Трампу переизбраться на второй срок в 2020 году.

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