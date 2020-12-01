Генсек ООН впервые провел телефонный разговор с Байденом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш впервые провел телефонную беседу с кандидатом на пост президента США от демократов Джо Байденом и поздравил его с избранием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу генсека.

Отмечается, что в ходе разговора Гутерриш отметил важность «тесного сотрудничества» между ООН и США.

«Генеральный секретарь был рад пообщаться с избранным президентом Байденом, чтобы лично его поздравить», — говорится в сообщении.

В организации отметили, что генсек «ждет возможности работать вместе с избранным президентом и его командой, чтобы выстраивать партнерство для решения многих важных проблем» в мире, в том числе вопросов пандемии коронавируса, климатических изменений, поддержания мира и безопасности, защиты прав человека и удовлетворения гуманитарных нужд.