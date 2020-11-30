Аризона заявила о победе Байдена на голосовании в штате

Штат Аризона заявил, что по итогам подсчета голосов в штате на выборах президента США победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщает CNN.

Соответствующие документы уже подписаны госсекретарем штата Кэти Хоббс, а также другими членами совета избиркома.

Ряд СМИ отмечает, что демократ опередил действующего президента США Дональда Трампа на свыше 10 тыс. голосов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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