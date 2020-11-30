Источник сообщил, что вывод российских войск из Приднестровья не планируется
Россия и Молдавия не обсуждают возможность вывода российских войск из Приднестровья. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный российский источник.
По его словам, вопрос замены российских миротворцев на гражданских наблюдателей не стоит ни в двусторонней повестке Москвы и Кишенева, ни в международной.
Собеседник агентства также подчеркнул, что заявления молдавского президента Майи Санду на эту тему являются деструктивными и не способствуют приднестровскому урегулированию и стабильности в регионе.
Ранее Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных и вывезено оружие.
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