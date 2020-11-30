ЕС намерен утвердить аналог «акта Магнитского»
Бернст Ю.
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Аналогичный американскому «акту Магнитского» санкционный режим будет утвержден Евросоюзом в ближайшее время, сообщил представитель Еврокомиссии. Его слова передает ТАСС.
«Мы ждем, на данный момент он обсуждается в Совете ЕС. Делается все возможное, чтобы он был утвержден в ближайшее время», — сказал он.
Конгресс Соединенных Штатов принял «акт Магнитского» в декабре 2012 года. Данный акт предусматривает введение ограничений в отношении российских должностных лиц, в частности сотрудников силовых ведомств, которые якобы имели отношение к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
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