Милонов выздоровел от коронавируса

Депутат Госдумы Виталий Милонов вылечился от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат депутата.

Отмечается, что последний тест Милонова на коронавирус оказался отрицательным. Политик чувствует себя удовлетворительно, соблюдает все рекомендации врачей.

В аппарате уточнили, что на работу депутат выйдет скорее всего на следующей неделе.

18 ноября Милонов сообщил, что заразился коронавирусом. Тогда он уже пять дней находился на самоизоляции.

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