Санду хочет установить хорошие отношения с Россией

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что хочет установить хорошие отношения с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я буду работать над установлением хороших отношений с Россией, у нас есть очень серьезная повестка для работы с этой страной. Мы хотим открыть экспорт в Россию, позаботиться о наших гражданах, работающих там», — сказала она.

Глава государства отметила, что готова встретиться со всеми, кто поможет ей в подобных вопросах.

16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

В этот же день президент России Владимир Путин направил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду телеграмму с поздравлениями по случаю победы на президентских выборах в Молдавии.

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