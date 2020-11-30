Байден подвернул лодыжку, играя с собакой
Кандидат в президенты США Джо Байден вывихнул лодыжку, играя со своей собакой, сообщает FoxNews.
Согласно заявлению штаба 78-летнего политика, он поскользнулся, играя со своей собакой. Байдена осмотрел ортопед «по соображениям безопасности».
Инцидент произошел 29 ноября.
Овчарку по кличке Мэйджер Байден завел в 2018 году.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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