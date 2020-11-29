Висконсин подтвердил победу Байдена после пересчета голосов

В двух округах «колеблющегося» штата Висконсин завершена процедура пересчета голосов. Об этом сообщает газета Washington Post.

По их результатам победу одержал кандидат на пост президента США демократ Джо Байден, как и было заявлено ранее.

Процедура пересчета бюллетеней избирателей состоялась в округах Дайн и Милуоки по требованию представителей Республиканской партии. Отрыв Байдена от действующего президента США Дональда Трампа составил свыше 20 тыс. голосов.

Теперь республиканец имеет на 87 голосов выборщиков меньше, чем демократ.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп озвучил причину победы Байдена в ключевых спорных штатах

— Трамп обвинил сотрудников Минюста и ФБР в причастности к фальсификациям на выборах

— Трамп вновь заявил о массовом мошенничестве на выборах