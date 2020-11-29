Трамп вновь заявил о массовом мошенничестве на выборах

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что на президентских выборах в стране было массовое мошенничество. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Действующий глава Белого дома отметил, что его мнение на этот счет не изменится.

«Мое мнение не переменится за шесть месяцев — имело место массовое мошенничество», — сказал Трамп.

Он отметил, что если республиканцы дали этому случиться, то «вы больше никогда не увидите еще одного республиканца избранным в этой стране на уровне сената, палаты представителей или президента».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что Байден получил больше всего голосов в коррумпированных штатах

— Трамп озвучил причину победы Байдена в ключевых спорных штатах

— Трамп допускает причастность сотрудников Минюста и ФБР к фальсификациям на выборах