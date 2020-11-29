Трамп допускает причастность сотрудников Минюста и ФБР к фальсификациям на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники минюста США и ФБР могут быть причастны к фактам фальсификации на выборах. Об этом сообщает Fox News.

Он назвал это «массовым мошенничеством».

«Что ФБР и министерство юстиции [делали]? Не знаю, может быть, они причастны. <...> Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ не хотят об этом писать», — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что эти ведомства не предпринимают никаких действий в свете нарушений на выборах.

По его словам, члены Республиканской партии располагают большим объемом материалов о фальсификациях, но судьи не дают им их предоставить.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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