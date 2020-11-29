Суд Пенсильвании отказался признать недействительными почтовые бюллетени

Суд американского штата Пенсильвания прекратил производство по иску республиканцев с требованием признать недействительными бюллетени, которые прислали по почте. Об этом сообщает CBC.

В своем иске республиканцы требовали чтобы примерно 2,5 млн бюллетеней, которые были присланы по почте, не учитывали при подсчете голосов.

Ранее юрконсультант предвыборного штаба политика Трампа сообщил, что адвокаты действующего президента намерены обратиться в Верховный суд для обжалования решения суда Пенсильвании по прошедшим выборам.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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