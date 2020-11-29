На Украине людей с нарушениями слуха захотели научить украинскому языку жестов

Граждане Украины недостаточно хорошо владеют украинским языком жестов, поэтому крайне важно его развивать, обеспечив людей с нарушениями слуха учебниками и дидактическими материалами на госязыке. Об этом у себя в Facebook заявил Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

По его словам, крайне важно развивать украинский язык жестов, обеспечивая соответствущими учебниками людей с нарушениями слуха.

Также Креминь призвал украинцев сообщать об учителях и социальных работниках, которые пользуются русским языком, в том числе языком жестов.

В прошлом году на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который вызвал многочисленные протесты и споры в народе и в различных эшелонах украинской власти.

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