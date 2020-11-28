Трамп может поучаствовать в президентских выборах в 2024 году

Президент США Дональд Трамп в день вступления в должность демократа Джо Байдена объявит о своем участии в будущих выборах на пост главы государства, пишет The Daily Beast со ссылкой на источники.

Как сообщило издание, два источника подтвердили, что Трамп планирует сделать громкое заявление в день инаугурации Байдена.

Подчеркивается, что Трамп намерен сохранить лидерство среди республиканцев.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Инаугурация президента США состоится 20 января 2021 года.

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