Косачев предупредил об угрозе военного конфликта из-за убийства Фахризаде

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде может стать для США «спусковым крючком» к началу военных действий на Ближнем Востоке.

Как рассказал сенатор, авианосец «Нимиц» ВМС США на днях получил приказ направиться в Персидский залив, а группа истребителей F-16 готовится к переброске в ОАЭ.

«Все эти приготовления свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям, для которых нужен спусковой крючок, каким вполне может стать гибель иранского ядерщика. Опасные игры, последствия которых не предсказуемы, но точно негативны. И вина за это не на иранском руководстве», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что убийство иранского ученого можно рассматривать как теракт, призванный спровоцировать Тегеран на ответные действия.

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

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