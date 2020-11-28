В Тбилиси заявили, что возобновление авиасообщения между РФ и Грузией зависит от Москвы

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе считает, что возобновление авиасообщения между странами зависит от политической воли Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что авиасообщение между Грузией и Россией было прервано решением российской стороны.

«Если у них (в России) будет политическая воля, восстановление рейсов возможно, никакой русофобии в отношении российских туристов в Грузии не было», — подчеркнул Абашидзе.

Ранее Абашидзе на онлайн-встрече с сенатором РФ Григорием Карасиным обсудили перспективы возобновления авиасообщения между двумя государствами с учетом введенного в июле 2019 года временного запрета на воздушные пассажироперевозки в Грузию.

«Условия для этого хорошо известны: прекращение антироссийских проявлений в Грузии и исчезновение угроз безопасности для росграждан», — отмечалось в сообщении МИД РФ.

При этом в обеих странах должна нормализоваться санитарно-эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавируса.

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