Кудрин заявил о «революции удаленки» в госслужбе после пандемии
Глава Счетной палаты РФ, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что после пандемии коронавируса режим удаленной работы сохранится не только в частном бизнесе, но и в сфере госслужбы. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Произойдет, наверное, революция в госслужбе. Потому что после пандемии мы в значительной степени разрешим и сохраним режим работы в удаленном формате», — сказал Кудрин.
По его мнению, даже в такой консервативной системе как государственная служба произойдут существенные изменения.
Кудрин отметил, что в Счетной палате во время пандемии на удаленке находятся около 70% сотрудников.
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