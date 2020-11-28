Кудрин заявил о «революции удаленки» в госслужбе после пандемии

Глава Счетной палаты РФ, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что после пандемии коронавируса режим удаленной работы сохранится не только в частном бизнесе, но и в сфере госслужбы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Произойдет, наверное, революция в госслужбе. Потому что после пандемии мы в значительной степени разрешим и сохраним режим работы в удаленном формате», — сказал Кудрин.

По его мнению, даже в такой консервативной системе как государственная служба произойдут существенные изменения.

Кудрин отметил, что в Счетной палате во время пандемии на удаленке находятся около 70% сотрудников.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полностью отказываться от офиса не планирует почти половина руководителей компаний

— Путин поручил улучшить нормативное регулирование удаленной работы

— Кудрин спрогнозировал спад экономики России в 2020 году на 4,5%