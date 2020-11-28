Глава Армении направился в Москву с частным визитом

Президент Армении Армен Саркисян направился в Москву с частным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

Ожидается, что Саркисян встретится с представителями армянской общины в России, с которыми обсудит события в Карабахе и ситуацию а Армении.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В начале ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. По итогам соглашений Азербайджану отошли несколько районов в Карабахе, которые более двух десятилетий находились под контролем НКР.

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