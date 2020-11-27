Навальный предложил ЕС ввести санкции против богатейших россиян

Алексей Навальный призвал Евросоюз ввести санкции против богатейших людей России, сообщает «Интерфакс».

В ходе выступления в Еврокомиссии блогер заявил, что уже введенные ограничения против российских чиновников не являются действенными, поскольку люди из санкционного списка не имеют имущества и счетов за рубежом.

«Реальной целью должны быть олигархи», — заявил Навальный.

Ранее ЕС утвердил санкции против российских чиновников и нескольких организаций из-за ситуации с Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.