Апелляционный суд США отклонил иск Трампа по Пенсильвании

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Апелляционный суд третьего округа США поддержал решение окружного суда Пенсильвании, который ранее отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа с требованием не признавать бюллетени, присланные по почте. Об этом пишет Reuters со ссылкой на судебный документ.

«Обвинения требуют конкретных утверждений, а затем доказательств. У нас нет ни того, ни другого», — говорится в решении суда.

Также суд назвал иск необоснованным, потому что штаб не имеет права отменить голоса в Пенсильвании.

Ранее Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа и отказал в возможности его повторной подачи.

Выборы прошли 3 ноября, официальные итоги до сих пор не подведены. Однако демократ Джо Байден и многие средства массовой информации уже объявили о его победе. Политика поздравили и лидеры некоторых стран.

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