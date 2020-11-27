В Тегеране подозревают, что Израиль причастен к убийству иранского ученого

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде прослеживается след Израиля.

«Эта трусость — с серьезными указаниями на след Израиля — показывает отчаянную воинственность преступников», — написал Зариф.

Он призвал международное сообщество осудить «акт государственного террора» и положить конец «позорным двойным стандартам» Израиля.

Ранее сообщалось, что в Иране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который предположительно являлся одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

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