Навальный призвал ЕС ввести санкции против российских олигархов

Алексей Навальный, выступая в Европарламенте, призвал Евросоюз ввести санкции против российских олигархов, передает «Интерфакс».

По словам блогера, введенные санкции против высших чиновников России неэффективны, поскольку у них немного имущества или счетов за рубежом.

Ограничения, как считает Навальный, надо направить на богатейших людей страны, тогда власти будут относиться к ним более серьезно.

Ранее ЕС ввел санкции против российских чиновников из-за ситуации с Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.