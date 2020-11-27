Эксперт: «Единой России» реально набрать 250 мандатов на выборах в Госдуму в 2021 году

Прогнозировать итоги избирательной кампании по выборам в Госдуму пока рано, однако партии «Единая Россия» при любом раскладе удастся набрать устойчивое большинство мандатов, считает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Цифра в 250 мандатов выглядит реальной, и «Единая Россия», исходя из нынешних условий, почти гарантированно может получить эту цифру. У них хорошие шансы получить около 40% по общефедеральному округу и взять около 150 по одномандатными округам. Это значительно выше требуемого большинства, которое позволяет принимать все необходимые законы», — сообщил он «Газете.Ru».

Что касается сценария, при котором ЕР могла бы получить около 300 мандатов и заручиться конституционным большинством, то этот сценарий выглядит достижимым, но оптимистичным, отмечает эксперт.

«Вообще партии должны ориентироваться на объективные обстоятельства и реальные возможности. Обстоятельства избирательной кампании 2021 года еще непонятны — она стартует только летом. Не ясен список кандидатов, а от этого будет зависеть многое. Избиратели в том числе голосуют, исходя из персональных характеристик. Прогнозировать точное число мест, которо получит ЕР, пока сложно, но, по моим оценкам, оно будет колебаться между 250 и 301 голосами», — заключил Чеснаков.