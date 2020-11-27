Лукашенко: США хотят ограничить центральную власть в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон стремится ограничить центральную власть в России. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Отмечается, что 27 ноября белорусский лидер озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Белоруссии и их намерения в отношении ряда стран. По словам Лукашенко, данную информацию он получил 26 ноября от КГБ.

«В России мы хотим ускорить процесс дезинтеграции: местные власти должны получить больше полномочий, центральная власть должна быть ограничена. Мы будем поддерживать внутренний конфликт в российском обществе», — привел президент республики слова неназванного представителя Соединенных Штатов.

В тексте также отмечается, что нынешнее российское руководство может потерять власть из-за событий в Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что западные государства заинтересованы в кризисе в Белоруссии, который бы подорвал позиции России.

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